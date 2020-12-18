Samsung Galaxy S20 FE обновили до One UI 3.0

Компания Samsung выпустила обновление с фирменной оболочкой One UI 3.0 для смартфона Galaxy S20 FE. Помимо различных улучшений и нововведений прошивка G780FXXU1BTL1 несет в себе декабрьскую заплатку безопасности Android. Что любопытно, первым обновление получили российские пользователи.

Samsung Galaxy S20 FE характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.