Samsung Galaxy S20 FE разобрали на видео

В сети появилось видео разборки смартфона Samsung Galaxy S20 FE, который был представлен неделю назад и еще не появился в продаже. Из внутренних компонентов отметим массивный датчик изображения тыльной камеры и графитовую подложку системы охлаждения, подобную той, что используется в топовой модели и аккумуляторную батарею ёмкостью 17,37 Втч.

Напомним, что новинка характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 FE
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