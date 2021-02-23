Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает eSIM

Samsung недавно начал выпуск обновления One UI 3.1 для различных устройств, включая серию Galaxy S20. Наряду с обновлением, похоже, была включена функция eSIM сразу в нескольких регионах. Как сообщает Piunikaweb, обновление One UI 3.1 для Индии имеет версию прошивки G98xFXXU6DUB5. Он весит 1246,69 МБ и обеспечивает новейший интерфейс для смартфона Galaxy S20 + (SM-G985F). Некоторые пользователи на форумах сообщества Samsung подтвердили, что функция eSIM будет включена после этого обновления. Если вы помните, Samsung выпустила серию Galaxy S20 в феврале 2020 года — тогда устройства в Индии имели поддержку eSIM, но Samsung отключила ее на программном уровне. Теперь функция вновь работает и не только в этом регионе, но и в других.