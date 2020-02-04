Samsung Galaxy S20 засветился на официальном сайте

На официальном сайте Samsung появились изображения еще не представленного смартфона Galaxy S20 в фирменном чехле. Стоит заметить, что дизайн полностью подтверждает многочисленные утечки. Ранее стали известны характеристики модели Samsung Galaxy S20: это 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 3200:1440 пикселей, тыльная камера с модулями на 12 Мп, 12 Мп, 64 Мп и камерой ToF, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп, чипсеты Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, от 128 до 512 ГБ флэш-памяти UFS 3 и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Официальный анонс новых флагманов Samsung запланирован на 11 февраля.