Samsung Galaxy S21 FE засветился в розничном магазине

Официальный релиз Samsung Galaxy S21 FE состоится в ближайшее время – очередным доказательством этого стала фотография стенда из розничного магазина. Недавно аппарат засветился в базе Google Play Console, благодаря которой мы знаем его характеристики.

Итак, смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, аккумулятор ёмкостью 4370 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт, однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.