Samsung Galaxy S21 Ultra будет стоить 1400 евро

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал раскрыл европейские цены на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21, которые будут представлены 14 января. Итак, Samsung Galaxy S21 с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 850 евро, Samsung Galaxy S21+ с 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 1050 евро, а с 256 ГБ памяти – 1100 евро. Что до топового Samsung Galaxy S21 Ultra, то за него попросят 1400 евро.

Samsung Galaxy S21 Ultra прочат 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 40 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 12 Мп (10-кратный оптический зум) и 10 Мп, чипсеты Samsung Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888, 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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