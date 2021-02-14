Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с iPhone 12 Pro Max

Профильный YouTube-канал PhoneBuff опубликовал сравнение топовых смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max. Тестирование проводилось при помощи специального робо-манипулятора. Оба круга с небольшой разницей (8 и 3 секунды, соответственно) выиграл флагман от Apple.

Напомним, что оцененный в 110 тысяч рублей Galaxy S21 Ultra оснащается топовым процессором Exynos 2100, 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, батареей ёмкостью 5000 мАч, фронтальной камерой разрешением 40 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой согласно степени IP68 и поддержкой беспроводной зарядки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
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