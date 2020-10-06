Samsung Galaxy S21 не получит подэкранную камеру

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Samsung решила не внедрять подэкранную фронтальную камеру в смартфоны линейки Galaxy S21. Такое решение было принято на фоне низкого процента выхода качественной продукции. Предполагается, что подобная камера появится в складном смартфоне Galaxy Z Fold3, выход которого ожидается во втором квартале следующего года. Что до смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, то им прочат аккумуляторы ёмкостью 3880 мАч, 4660 мАч и 5000 мАч соответственно, топовые 5-нм платформы Exynos 1000 и Qualcomm Snapdragon 875 и предустановленную операционную систему Android 11 с новой оболочкой One UI.