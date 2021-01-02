Samsung Galaxy S21 не получит слот microSD

Заслуживающий доверия информатор Роланд Квандт раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Galaxy S21, выход которого ожидается 14 января 2021 года. Во-первых, смартфоны этой серии лишатся слота для карт памяти microSD. Во-вторых, в большинстве стран в комплект поставки не войдет адаптер питания. Здесь Samsung пошла по пути Apple и Xiaomi.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 получит процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную Android 11 с надстройкой One UI 3.1, тройную камеру с главным модулем на 64 Мп (датчик 1/1,76 дюйма и объектив с апертурой F/2,0), сверхширикоугольный модуль на 12 Мп и 12-Мп телефото модуль с трехкратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 10 Мп.
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