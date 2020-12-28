Samsung Galaxy S21 уже можно предзаказать в США

Компания Samsung начала принимать предварительные на смартфоны Galaxy S21 в США, хотя официальная презентация устройства состоится только 14 января. Стоит отметить, что магазин Samsung Opera House принимает предзаказы на грядущие флагманы в Индии еще с 9 декабря, а в Китае – с 18 декабря. Бонусом предзаказа станут 60 долларов, которые можно потратить на аксессуары.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 получит процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную Android 11 с надстройкой One UI 3.1, тройную камеру с главным модулем на 64 Мп (датчик 1/1,76 дюйма и объектив с апертурой F/2,0), сверхширикоугольный модуль на 12 Мп и 12-Мп телефото модуль с трехкратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 10 Мп.