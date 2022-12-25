Samsung Galaxy S22 FE получит 108-Мп камеру

Несколько авторитетных сетевых инсайдеров сообщили о том, что компания Samsung все же выпустит «фанатский» смартфон Galaxy S22 FE. Любопытно, что аппарат выйдет вместо среднеуровневого Galaxy A74. Утверждается, что его оснастят тройной основной камерой с главным модулем на основе 108-Мп сенсора Samsung ISOCELL HM6 и фирменной 5-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 2300, на которой будет основан и планшет Galaxy Tab S8 FE. Официальный релиз Samsung Galaxy S22 FE, Galaxy Tab S8 FE и беспроводных наушников Galaxy Buds2 Live должен состояться на презентации Galaxy Unpacked 2023 Part 2.

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