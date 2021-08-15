Samsung Galaxy S22 получит 108-Мп камеру

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфонах Samsung Galaxy S22, выход которых ожидается в начале следующего года. Итак, моделям Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus прочат 6,06- и 6,55-дюймовые экраны LTPS с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц с регулировкой в 1 Гц. Топовый Galaxy S22 Ultra сможет похвастаться 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+. Ёмкость аккумуляторов составит 3800, 4600 и 5000 мАч соответственно.

Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus получат основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп на датчике оптического формата 1/1,55 дюйма, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и телефото-модулем с 3-кратным оптическим зумом. Galaxy S22 Ultra будет отличаться главным модулем на 108 Мп и дополнительным перископным модулем с 10-кратным оптическим зумом.