Samsung Galaxy S22 выйдет в России раньше ожидаемого

Компания Samsung сообщает о том, что флагманские смартфоны Galaxy S22, S22+ и Galaxy S22 Ultra появятся в российской продаже не 11 марта, как было объявлено ранее, а уже 1 марта. Причиной переноса стал высокий спрос в рамках предзаказов.

Напомним, что базовый Galaxy S22 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и 15-Вт беспроводной, поддержкой Wi-Fi 6, процессором Exynos 2200, корпусом из армированного алюминия и с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли (степень IP68), модемом 5G и ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков.