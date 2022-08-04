Samsung Galaxy S23 Ultra получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S22 Ultra нужно было многое доказать — это был первый телефон после смерти серии Galaxy Note, который действительно имел корпус с S Pen и все другие функции, которые были частью линейки Galaxy Note. Поэтому, естественно, Galaxy S23 Ultra будет основан на фундаменте, заложенном S22 Ultra, и мы можем ожидать, что некоторые компоненты в целом улучшатся. В новом отчете инсайдеров предполагается, что Samsung собирается использовать аккумулятор емкостью 5000 мАч для Galaxy S23 Ultra. Хотя это может показаться разочаровывающей новостью, хорошо то, что эта батарея теоретически должна работать лучше из-за лучшего чипсета, которым будет Snapdragon 8 Gen 2.

В этом году гораздо больше регионов получили доступ к Snapdragon 8 Gen 1 с серией Galaxy S22, и в следующем году это число будет только увеличиваться, поскольку мы ожидаем, что все больше и больше устройств будут оснащены чипсетом Qualcomm вместо Samsung Exynos. Новый чип появится позже в этом году и будет представлен в Galaxy S23 Ultra в следующем году. Конкретной информации о новом Snapdragon 8 Gen 2 нет, но ходят слухи, что он будет иметь один Cortex X-3, два Cortex-A720, два Cortex-A710 и три Cortex-A510. Дополнением к процессору будет графический процессор Adreno 740. Мы также слышали, что TSMC будет отвечать за производство Snapdragon 8 Gen 2 по 4-нанометровому техпроцессу. Как и следовало ожидать, линейка Galaxy S23 будет иметь базовый вариант, вариант Plus и вариант Ultra. Можно с уверенностью сказать, что все они будут использовать тот же чипсет, что и в предыдущие годы.
В мире насчитывается более 500 миллионов пользователей смарт…
По данным аналитической компании Counterpoint Research, в мире уже более 500 миллионов пользователей смар…
В iOS 16 появится поддержка новейшего формата AVIF…
В прошлом месяце Apple представила миру свою новейшую платформу iOS 16, а также macOS 13 Ventura и многое…
Redmi Note 11 SE оценен в 150 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 11 SE, которая, несмотря на невысокую…
VIVO представила новый смартфон T2x с MediaTek Dimensity 130…
VIVO сегодня официально представила смартфон T2x, пришедший на смену модели T1x. Новинка получила аккумул…
Смартфон Moto G52j 5G засветился в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G52j 5, который еще не был предс…
Стала известна дата выхода OnePlus 10T …
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о смартфоне OnePlus 10T, который еще не был представлен…
Телефон Nothing 1 будет иметь прозрачную заднюю панель и бес…
Компания Nothing, основанная Карлом Пейем, который ранее работал в OnePlus, представил обширную рекламную…
Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 1…
Snapdragon 8 Gen 1+ от Qualcomm является самым новым флагманским чипсетом по умолчанию в мире Android, но…
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFCОбзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor