Samsung Galaxy S23 Ultra получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S22 Ultra нужно было многое доказать — это был первый телефон после смерти серии Galaxy Note, который действительно имел корпус с S Pen и все другие функции, которые были частью линейки Galaxy Note. Поэтому, естественно, Galaxy S23 Ultra будет основан на фундаменте, заложенном S22 Ultra, и мы можем ожидать, что некоторые компоненты в целом улучшатся. В новом отчете инсайдеров предполагается, что Samsung собирается использовать аккумулятор емкостью 5000 мАч для Galaxy S23 Ultra. Хотя это может показаться разочаровывающей новостью, хорошо то, что эта батарея теоретически должна работать лучше из-за лучшего чипсета, которым будет Snapdragon 8 Gen 2.

В этом году гораздо больше регионов получили доступ к Snapdragon 8 Gen 1 с серией Galaxy S22, и в следующем году это число будет только увеличиваться, поскольку мы ожидаем, что все больше и больше устройств будут оснащены чипсетом Qualcomm вместо Samsung Exynos. Новый чип появится позже в этом году и будет представлен в Galaxy S23 Ultra в следующем году. Конкретной информации о новом Snapdragon 8 Gen 2 нет, но ходят слухи, что он будет иметь один Cortex X-3, два Cortex-A720, два Cortex-A710 и три Cortex-A510. Дополнением к процессору будет графический процессор Adreno 740. Мы также слышали, что TSMC будет отвечать за производство Snapdragon 8 Gen 2 по 4-нанометровому техпроцессу. Как и следовало ожидать, линейка Galaxy S23 будет иметь базовый вариант, вариант Plus и вариант Ultra. Можно с уверенностью сказать, что все они будут использовать тот же чипсет, что и в предыдущие годы.