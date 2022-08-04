Samsung Galaxy S23 Ultra получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 2

В этом году гораздо больше регионов получили доступ к Snapdragon 8 Gen 1 с серией Galaxy S22, и в следующем году это число будет только увеличиваться, поскольку мы ожидаем, что все больше и больше устройств будут оснащены чипсетом Qualcomm вместо Samsung Exynos. Новый чип появится позже в этом году и будет представлен в Galaxy S23 Ultra в следующем году. Конкретной информации о новом Snapdragon 8 Gen 2 нет, но ходят слухи, что он будет иметь один Cortex X-3, два Cortex-A720, два Cortex-A710 и три Cortex-A510. Дополнением к процессору будет графический процессор Adreno 740. Мы также слышали, что TSMC будет отвечать за производство Snapdragon 8 Gen 2 по 4-нанометровому техпроцессу. Как и следовало ожидать, линейка Galaxy S23 будет иметь базовый вариант, вариант Plus и вариант Ultra. Можно с уверенностью сказать, что все они будут использовать тот же чипсет, что и в предыдущие годы.