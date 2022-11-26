Samsung Galaxy S23 получит поддержку спутниковой связи

Авторитетный информатор Ice Universe со ссылкой на корейский источник сообщил, что смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S23 могут получить поддержку спутниковой связи. В качестве партнера был выбран оператор спутниковой связи Iridium. Пользователи смогут отправлять изображения и текстовые сообщения со скоростью «сотни кбит/с». В этом году поддержка спутниковой связи была реализована в смартфонах iPhone 14 и Huawei Mate 50. Ранее стало известно, что смартфоны Samsung Galaxy S23 получат эксклюзивный вариант новенькой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с повышенными частотами. Также известно о 200-Мп основной камере топовой модели Samsung Galaxy S23 Ultra.

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