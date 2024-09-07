Samsung Galaxy S24 FE показали на новом рендере

По предварительным данным, смартфон также оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, защитой от пыли и воды (IP68) и предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе ОС Android 14. Ориентировочная цена Galaxy S24 FE составляет 600 долларов.