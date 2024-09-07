Samsung Galaxy S24 FE показали на новом рендере

В базе данных одного из регуляторов обнаружилась страница еще не представленного смартфона Samsung Galaxy S24 FE, раскрывающая её дизайн. Судя по изображению, внешне грядущая новинка не будет отличаться от Galaxy S24. Ведомство подтвердило наличие проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной на 15 Вт.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, защитой от пыли и воды (IP68) и предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе ОС Android 14. Ориентировочная цена Galaxy S24 FE составляет 600 долларов.