Samsung Galaxy S24 FE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. Аппарат набрал 2047 и 6289 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2400 с пониженной до 3,11 ГГц тактовой частотой, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Смартфону также приписывают наличие тройной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора ISOCELL GN3, как в Galaxy S23 FE и Galaxy S24, 6,1-дюймового AMOLED-дисплея, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS 3.1 и аккумулятора ёмкостью 4500 мАч.