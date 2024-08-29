Samsung Galaxy S25 Ultra будет тоньше любого другого флагмана

Если верить информации западных журналистов, которые имеют свои анонимные источники в индустрии, грядущий флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra от компании Samsung получит немного другой дизайн по сравнению с текущим флагманским устройством — с более закругленными углами корпуса, чтобы он удобнее лежал в руке и не оставлял следы на ладони, так как многим пользователям это не очень понравилось. Кроме того, сегодня появились данные о том, что следующий флагманский смартфон Samsung будет тоньше и легче, чем iPhone 16 Pro Max и Google Pixel 9 Pro XL. Да, хотя официальные размеры iPhone 16 Pro Max пока неизвестны, так как его анонс запланирован на 9 сентября и пока что гаджет является лишь выдумкой инсайдеров, уже сейчас известно, что толщина Pixel 9 Pro XL составляет всего 8,5 мм, а вес — 221 грамм.

Для сравнения, Galaxy S24 Ultra получил толщину корпуса в 8,6 мм и весит он 232 грамма. Исходя из этих данных, толщина Galaxy S25 Ultra не должна превышать 8,4 мм, а вес — 220 граммов или меньше. Но это ещё не всё — источник этой информации под ником Ice Universe утверждает, что Galaxy S25 Ultra будет не только тоньше и легче этих двух устройств, но и в целом будет самым тонким из всех флагманов на современном рынке. Вероятно, речь идёт в том числе про флагманские смартфоны Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra, которые будут представлены в течение ближайших месяцев, но их характеристики пока что тоже никто не раскрывает, так что, опять же, это просто предположение.