Samsung Galaxy S25 не получит чип Exynos 2500

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung представит серию флагманских смартфонов Galaxy S25 в январе 2025 года. При этом, по данным специалистов, стандартные и Plus-модели получат чипы Exynos собственного производства компании, а Ultra-модель будет построена на базе флагманского чипа Snapdragon от компании Qualcomm. Теперь же, согласно сообщениям из Южной Кореи, ситуация может измениться, и компания, возможно, будет вынуждена использовать чипы Snapdragon во всех моделях будущей серии флагманских гаджетов. По данным издания Business Korea, компания Samsung столкнулась с низкими темпами производства чипов Exynos 2500 и, вероятно, не сможет произвести достаточное количество процессоров к моменту запуска флагманской серии.

Проблема связана с низким выходом пригодных для использования чипов на 3-нм техпроцессе, что на самом деле вполне ожидаемо. В полупроводниковой индустрии всегда есть определённые потери при нарезке чипов из круглых кремниевых пластин, и не все произведённые чипы проходят сертификацию качества, отправляясь в утиль. Это значит, что из всех произведённых чипов какой-то процент признают браком — и в этом случае готовая продукция не используется, что наносит финансовый ущерб производителю. Если информация верна и Samsung действительно перейдёт на Snapdragon 8 Gen 4, это станет ещё одним ударом по полупроводниковому бизнесу компании, который и так переживает не лучшие времена.
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