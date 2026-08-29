Samsung Galaxy S26 FE будет доступен только с процессором Exynos 2500.

Компания Samsung представила Galaxy S26 FE, и ключевое отличие от предшественника Galaxy S25 FE заключается в обновлённом процессоре. В новой модели установлен чип Exynos 2500, который превосходит Exynos 2400 из прошлой версии по всем параметрам. Причём этот процессор используется во всех устройствах линейки S26 FE без исключений — никакого разделения на версии с Exynos или Snapdragon в зависимости от региона или других условий не предусмотрено. Где бы вы ни купили S26 FE, внутри всегда будет один и тот же Exynos 2500. На этом, собственно, и всё.

В целом, такое обновление можно считать вполне удачным. Как утверждает Samsung, Exynos 2500 показывает прирост производительности на 15% на больших ядрах и на 39% улучшает работу искусственного интеллекта прямо на устройстве по сравнению с Exynos 2400. Графическое ядро Xclipse 950 тоже стало заметно шустрее, чем в предыдущем поколении. И это хорошо, что производительность выросла, ведь иначе Galaxy S26 FE оказался бы просто переименованным S25 FE, но при этом с более высокой ценой на момент старта продаж.