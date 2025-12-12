Samsung Galaxy S26 Ultra получит спутниковую связь

Samsung, похоже, готовит несколько существенных улучшений для китайского рынка, где компания уже почти десятилетие сталкивается с крайне жёсткой конкуренцией. Согласно утёкшей сертификации, в китайской версии Galaxy S26 Ultra появится прямая спутниковая связь для экстренных ситуаций. При этом стоит напомнить, что компания Apple внедрила такую возможность ещё в iPhone 14 в 2022 году, так что Samsung фактически догоняет конкурента. Сертификация также подтверждает поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт, однако адаптер, как и раньше, придётся докупать отдельно. Инсайдер дополнительно сослался на данные предыдущей сертификации 3C, по которым Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор на 5000 мАч. Это выглядит как шаг назад, поскольку прежде ожидали 5200 мАч.

Кроме того, как сообщалось ранее, Samsung наконец внедряет беспроводную зарядку уровня iPhone для всей серии S26. В модели Galaxy S26 Ultra мощность беспроводной зарядки составит 25 Вт, что примерно на 40% сокращает время полной зарядки по сравнению с прежними 15 Вт. А Galaxy S26 и Galaxy S26+ будут поддерживать 20 Вт, что соответствует возможностям iPhone Air. Кроме того, на данный момент ожидается и ещё одно заметное изменение — фронтальная камера Galaxy S26 Ultra получит отверстие примерно на 4 мм больше, чем у предшественника. Это расширит угол обзора, но немного ухудшит внешний вид экрана. Но данных о стоимости новинок пока что нет, так что их придётся подождать как минимум до января.
