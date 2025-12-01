Samsung Galaxy S26 могут подорожать из-за чипов памяти

По мере того, как стоимость DRAM стремительно растёт, внутри Samsung начали проявляться серьёзные трения между подразделениями. Полупроводниковое направление компании, известное как DS, отказалось обеспечивать мобильное подразделение MX более чем годовым запасом памяти для будущих смартфонов Galaxy, делая ставку на прибыльность в условиях дефицита. Такая ситуация может сделать запуск Galaxy S26 значительно более напряжённым и даже привести к увеличению цены флагманов. По данным отраслевых источников, вместо привычного контракта, гарантирующего стабильные поставки DRAM на срок свыше 12 месяцев, Samsung собирается пересматривать условия каждые три месяца. Это означает, что подразделению MX придётся запрашивать память ежеквартально — и всё из-за роста цен.

Источники отмечают, что дело дошло до того, что вмешиваться пришлось топ-менеджменту компании. Даже после сложных переговоров MX сумело обеспечить лишь поставки памяти на четвёртый квартал до конца года. Впрочем, это неудивительно — стоимость 12 ГБ LPDDR5X выросла до 70 долларов, тогда как в начале года она составляла всего 33 доллара. С другой стороны, главный риск в том, что серия Galaxy S26, выход которой намечен на февраль 2026 года, может существенно подорожать, что скажется на продажах флагманской линейки. Но с другой стороны, флагманы Samsung обычно заметно дешевеют спустя пару месяцев после релиза в разных регионах, так что покупатели не окажутся в такой уж проигрышной ситуации.
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
