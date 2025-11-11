Samsung Galaxy S26+ показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали первые изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S26+. Отметим обновленный дизайн основной камеры с тремя модулями, плоскую боковую рамку и плоский экран. Если верить источнику, новинку оснастят 6,7-дюймовым дисплеем, корпусом с размерами 158,4:75,7:7,35 мм, топовыми однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменной Exynos 2600, а также предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.5.

Ранее сообщалось, что смартфон получит тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (новый сенсор ISOCELL S5KGNG), 12 Мп (сверхширик на датчике Sony IMX564) и 12 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом на сенсоре Samsung ISOCELL S5K3LD) и аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, как у предшественника.

