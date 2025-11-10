Samsung Galaxy S26 получит аккумулятор на 4300 мАч

Профильное издание Smartprix опубликовало новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus, релиз которых ожидается в первом квартале следующего года. Итак, новинка приписывают наличие тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп (новый датчик изображения ISOCELL S5KGNG), 12 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX564) и 12 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением на датчике Samsung ISOCELL S5K3LD). Что касается аккумуляторов, то базовая модель получит батарею ёмкостью 4300 мАч против 4000 мАч у предшественника, а старшей достанется все та же АКБ на 4900 мАч. Также смартфоны смогут похвастаться наличием фирменного кодека Samsung Advanced Professional Video (APV), который был привилегией топовой модели Ultra. Он дает возможность записывать видео 4K при 60 к/с на основную и фронтальную камеры.