Samsung Galaxy S26 получит продвинутую камеру

Сетевые источники раскрыли подробности об основной камере в флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что она получит новые фирменные датчики ISOCELL. Главный модуль будет основан на 50-Мп сенсоре ISOCELL GNG, который еще не был представлен, сверхширик на 50-Мп датчике ISOCELL JN3 оптического размера 1/2,4 дюйма, а модуль с телеобъектив будет базироваться на 12-Мп сенсоре ISOCELL 3LD. Что касается фронтальной камеры, то ей достанется тот же самый 12 Мп датчик Sony IMX874, что и в предыдущем поколении. По данным источника, сейчас производитель тестирует в прототипах два комплекта камер: с новыми и старыми сенсорами. Какую камеру в итоге получит новинка, узнаем через несколько месяцев.