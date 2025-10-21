Samsung Galaxy S26 получит продвинутую камеру

Сетевые источники раскрыли подробности об основной камере в флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что она получит новые фирменные датчики ISOCELL. Главный модуль будет основан на 50-Мп сенсоре ISOCELL GNG, который еще не был представлен, сверхширик на 50-Мп датчике ISOCELL JN3 оптического размера 1/2,4 дюйма, а модуль с телеобъектив будет базироваться на 12-Мп сенсоре ISOCELL 3LD. Что касается фронтальной камеры, то ей достанется тот же самый 12 Мп датчик Sony IMX874, что и в предыдущем поколении. По данным источника, сейчас производитель тестирует в прототипах два комплекта камер: с новыми и старыми сенсорами. Какую камеру в итоге получит новинка, узнаем через несколько месяцев.

MediaTek заработала 3 миллиарда долларов на чипах…
На рынке флагманских мобильных процессоров по-прежнему доминируют MediaTek и Qualcomm, но MediaTek вновь …
Официально: Vivo T4 Pro представят 26 августа…
Компания Vivo объявила, что официально презентация смартфона T4 Pro состоится в Индии уже 26 августа. Апп…
Apple выпустила две версии процессора A19 Pro…
Apple использовала самый передовой техпроцесс TSMC, третье поколение 3-нм литографии, для своих процессор…
Официально: RedMagic 11 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite G…
Компания RedMagic объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов серии RedMagic 11 Pro состоится …
Стала известна дата выхода OPPO Find X9…
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода смартфонов серии OPPO Fin…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мА…
Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdra…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor