Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США

Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и Индии не оправдывают ожиданий корейского производителя. В Индии базовая модель Galaxy S26 подешевела на 85 долларов, если покупатель платит наличными. В США на Amazon новинка сбавила в цене почти 50 долларов. При этом Amazon дополнительно дарит подарочный сертификат на 100 долларов. Вероятно, низкие продажи наблюдаются именно у базовой модели, которая почти не отличается от предыдущего поколения. Старшая модель Galaxy S26 Ultra продемонстрировала рекордные продажи на домашнем южнокорейском рынке.

Напомним, что Galaxy S26 имеет в своём оснащении 2-нанометровую платформу Exynos 2600, 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камеру разрешением 12 Мп, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
