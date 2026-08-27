Samsung Galaxy S27 Ultra мог получить батарею на 7000 мАч

На первый взгляд аккумулятор на 7000 мАч звучит впечатляюще, но у такого прототипа был серьёзный недостаток — Samsung отказалась от встроенного S Pen. Поскольку фирменный стилус остаётся одной из главных особенностей Ultra, полностью отказываться от него компания не собирается. Из-за ограниченного внутреннего пространства смартфона это неизбежно скажется на максимальной ёмкости аккумулятора. Кроме того, сообщается, что Samsung намерена консервативно подойти к использованию кремния в аккумуляторе Galaxy S27 Ultra. Компания хочет найти оптимальный баланс между увеличением ёмкости и долговечностью батареи. Это разумный подход, так как некоторые бренды тоже опасаются новой технологии в долгосрочной перспективе — это может навредить имиджу, если кремний быстро потеряет ёмкость.