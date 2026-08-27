Samsung Galaxy S27 Ultra мог получить батарею на 7000 мАч

Ещё в июле появилась информация о батарее будущего Samsung Galaxy S27 Ultra. Согласно утечке, её номинальная ёмкость составит 5534 мАч, что соответствует типичной ёмкости около 5700 мАч. Для Samsung это станет заметным увеличением по сравнению с аккумулятором Galaxy S26 Ultra на 5000 мАч, хотя на фоне китайских конкурентов такая батарея все равно выглядит довольно скромно. Теперь инсайдер поделился любопытной информацией о возможном варианте Galaxy S27 Ultra. По его данным, Samsung действительно тестировала прототип смартфона с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, однако в финальной версии компания решила остановиться на показателе примерно от 5700 до 6000 мАч.

На первый взгляд аккумулятор на 7000 мАч звучит впечатляюще, но у такого прототипа был серьёзный недостаток — Samsung отказалась от встроенного S Pen. Поскольку фирменный стилус остаётся одной из главных особенностей Ultra, полностью отказываться от него компания не собирается. Из-за ограниченного внутреннего пространства смартфона это неизбежно скажется на максимальной ёмкости аккумулятора. Кроме того, сообщается, что Samsung намерена консервативно подойти к использованию кремния в аккумуляторе Galaxy S27 Ultra. Компания хочет найти оптимальный баланс между увеличением ёмкости и долговечностью батареи. Это разумный подход, так как некоторые бренды тоже опасаются новой технологии в долгосрочной перспективе — это может навредить имиджу, если кремний быстро потеряет ёмкость.
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