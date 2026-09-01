Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый телеобъектив

Компании Samsung уже несколько раз приписывали отказ от одной из камер в будущей модели Galaxy S27 Ultra — в таком случае смартфон получит три камеры на задней панели вместо четырёх у предшественника. А сегодня надёжный инсайдер рассказал о том, каким будет телеобъектив Galaxy S27 Ultra после того, как производитель урежет количество камер на тыльной панели. Если информация окажется верной, Samsung заменит сразу два телеобъектива Galaxy S26 Ultra одной новой камерой с сенсором формата 1/1,9 дюйма.

Эта камера якобы получит 4-кратный оптический зум, то есть окажется между двумя телеобъективами Galaxy S26 Ultra с 3- и 5-кратным увеличением. При этом 5-кратная камера нынешнего флагмана использует сенсор формата 1/2,52 дюйма, а 3-кратная — 1/3,94 дюйма. То есть новый сенсор станет огромным шагом вперёд по физическому размеру и способности захватывать свет. С другой стороны, стоит понимать, что для телеобъектива такого размера нужна соответствующая система оптики, а для неё, в свою очередь, нужно достаточно много свободного пространства внутри корпуса смартфона. А так как на тыльной стороне гаджета текущего поколения явно пространства недостаточно, производителю придётся менять дизайн островка системы камер, делая его более крупным и выпирающим за пределы корпуса. Но только так у бренда получится разместить достаточно крупную систему, чтобы она эффективно снимала, захватывала свет и при этом демонстрировала высокое качество контента.