Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый телеобъектив

Эта камера якобы получит 4-кратный оптический зум, то есть окажется между двумя телеобъективами Galaxy S26 Ultra с 3- и 5-кратным увеличением. При этом 5-кратная камера нынешнего флагмана использует сенсор формата 1/2,52 дюйма, а 3-кратная — 1/3,94 дюйма. То есть новый сенсор станет огромным шагом вперёд по физическому размеру и способности захватывать свет. С другой стороны, стоит понимать, что для телеобъектива такого размера нужна соответствующая система оптики, а для неё, в свою очередь, нужно достаточно много свободного пространства внутри корпуса смартфона. А так как на тыльной стороне гаджета текущего поколения явно пространства недостаточно, производителю придётся менять дизайн островка системы камер, делая его более крупным и выпирающим за пределы корпуса. Но только так у бренда получится разместить достаточно крупную систему, чтобы она эффективно снимала, захватывала свет и при этом демонстрировала высокое качество контента.