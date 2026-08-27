Samsung Galaxy S27 и S27 Ultra показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали качественные изображения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27 и S27 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Если базовая модель не претерпит сильных изменений в дизайне, то старшая удивит своим новым внешним видом. Отметим крупный блок основной камеры с тремя модулями, напоминающими рожицу. Если верить источника, аппарат оснастят корпусом с размерами 163,76:78,25:7,97 мм и выступом камеры толщиной 12,53 мм. Обычный Galaxy S27 получит привычную вертикально ориентированную тыльную камеру с тремя модулями, 6,3-дюймовый экран и корпус с габаритами 149,75:71,88:7,25 мм.