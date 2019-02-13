Samsung Galaxy S6 все еще продолжает получать обновления

Компания Samsung выпустила январское исправление для системы безопасности Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge продолжая поддерживать свои первые флагманы из стекла и металла почти четыре года спустя. Обновление поставляется с версиями программного обеспечения G920FXXU6ESA1 и G925FXXU6ESA1.

В настоящее время Galaxy S6 не обновляется ежеквартально, поэтому впечатляет постоянная поддержка. Тем не менее, это может стать более распространенным явлением в ближайшие месяцы, поскольку Samsung предложила внести Galaxy A5 (2016) в квартальный график вместо того, чтобы исключить его из списка устройств, имеющих право на обновления безопасности.