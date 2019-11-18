Samsung Galaxy S8 все же будет обновлен до Android 10

Этим летом стало известно, что вышедший в 2017 году смартфон Samsung Galaxy S8 не будет обновлен до свежей версии операционной системы Android 10. Разумеется, это не порадовало владельцев еще не самого старого флагмана. Сегодня у них появился повод для радости. Немецкое издание WindowsUnited со ссылкой на переписку с представителями службы поддержки Samsung сообщило о том, что Galaxy S8 все же получит заветный апдейт. Разумеется, никаких ориентировочных сроков названо не было. Ну а пока Samsung занята бета-тестом One UI 2.0 на базе Android 10 для актуальных флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10.