Samsung Galaxy S9 получит 3,5-мм разъем

В сети появились новые фотографии мобильного телефона Samsung Galaxy S9 с док-станцией. Правда, сама станция никакого интереса для пользователей не несет, так как характеристик в сети нет, данных о каких-то других особенностях тоже нет. Зато на изображении четко видно, что у смартфона имеется выход 3,5-мм для подключения наушников и это большой плюс. Да, уже есть тьма беспроводных наушников и они неплохо звучат, но их стоимость слишком высокая, а пользователи не готовы закупать массу периферии ради нового смартфона. Здесь разъем будет, вы можете пользоваться своими наушниками и получать от этого радость. С другой стороны, если вы давно присматривались к этому флагману, то наличие разъема никак не повлияет на ваш выбор. Смартфон не стал сильно лучше или хуже, просто появилась вот такая деталь.