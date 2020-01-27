Samsung Galaxy S9 получит Android 10 уже в феврале

2020-01-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S9; [127]
В сети появился новый график обновлений смартфонов компании Samsung до операционной системы Android 10. Ближайшей моделью, которая получит апдейт, станет позапрошлогодний флагман Galaxy S9. Напомним, что до Android 10 обновились текущие флагманы и даже несколько недорогих смартфонов, как, например, Galaxy M20 и M30.

Напомним, что представленные в феврале прошлого года Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-дисплеи с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 845 и Exynos 9810, 64, 128 или 256 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп фронтальную камеру, аккумуляторы 3000 и 3500 мАч, 3,5-мм аудиоразъем, порт USB Type-C, стереодинамики AKG, защиту от воды и пыли уровня IP68, а также операционную систему Android 8.0 Oreo.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S9
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