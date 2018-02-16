Samsung Galaxy S9+ в бенчмарках

Интернет разразился интересной новостью - смартфон Samsung Galaxy S9+, якобы, набрал 265000 баллов в бенчмарке AnTuTu. Конечно, данные очень крутые и большинство смартфонов на рынке так не умеют и в помине, но стоит понимать, что этот гаджет пока что никто не выпускал в свет. Да, вполне возможно, что кто-то из обзорщиков пустил слух, ведь этим ребятам дают устройства заранее и они могли проверить смартфон на производительность, может сама компания так играет с бесплатным пиаром - выпустили в свет новость и все заинтересовались. Нам остается только гадать, ведь реальных данных пока что в интернете нет и говорить с уверенностью до официального анонса нет смысла. Это не та информация из сети, которой можно верить сходу. С другой стороны, если это правда, то у производителя большие шансы на успех в этом деле.