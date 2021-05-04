Samsung Galaxy Tab A7 Lite получил сертификат TENAA

Грядущий планшет Galaxy Tab A7 Lite компании Samsung может вскоре появиться, так как телекоммуникационный орган Китая TENAA утвердил устройство.

Планшет Galaxy Tab A7 Lite получит 8.68 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 800 x 1340 пикселей. Планшет управляется восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц, который представляет собой набор микросхем Helio P22T. Планшет может появиться на китайских рынках, как 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти, также может появится с вариантами хранения 32 ГБ и 64 ГБ. Samsung Galaxy Tab A7 Lite будет загружаться от операционной системы Android 11 из коробки. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5100 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Ещё у грядущего планшета имеется 2-мегапиксельная камера спереди и 8-мегапиксельная камера сзади.
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