Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в Китае

В базе данных китайского сертификатора TENAA обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab A7 Lite, который может быть представлен в ближайшие недели. Итак, аппарат получит 8,68-дюймовый дисплей с разрешением 1340:800 точек, неназванную восьмиядерную однокристальную систему с тактовой частотой 2,3 ГГц (предположительно, MediaTek Helio P22), 3 или 4 ГБ и 32 ГБ или 64 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, селфи-камеру разрешением 2 Мп, одинарную тыльную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, размеры 212,5:124,7:8 мм и массу 350 граммов. Ориентировочная цена планшета пока не сообщается.