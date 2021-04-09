Samsung Galaxy Tab A7 Lite засветился в России

На российском сайте Samsung появилась страница планшета Galaxy Tab A7 Lite, который еще не был представлен официально. Также упоминания устройства были замечены на сайтах Samsung в нескольких других европейских странах. Инсайдеры уверены, что это свидетельствует о скором релизе планшета в Старом Свете.

Galaxy Tab A7 Lite должен получить 8,4-дюймовый IPS-дисплей, платформу MediaTek Helio P22T, 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, основную камеру без вспышки и поддержку Bluetooth 5.0. Также в скором времени ожидается выход более продвинутого Galaxy Tab S7 Lite, который сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G, 12,4-дюймовым экраном, производительной платформой Snapdragon 750G, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.