Samsung Galaxy Tab A9 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования планшета Samsung Galaxy Tab A9, который еще не был представлен официально. Итак, устройство с техническим наименованием SM-X115 оснащается 4 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 13 и однокристальной системой с двумя большими ядрами (тактовая частота 2,2 ГГц) и шестью малыми с частотой 2,2 ГГц. Судя по всему, речь идет о 6-нанометровой платформе MediaTek Helio G99 с графическим адаптером Mali-G57 MP2. Аппарат набрал 735 и 1766 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее стало известно об аккумуляторе ёмкостью 5100 мАч и поддержке проводной 15-Вт зарядки.