Samsung Galaxy Tab Active 3 получит поддержку 5G

На сайте Wi-Fi Alliance обнаружились сведения о защищенном планшетном компьютере Samsung Galaxy Tab Active 3, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит три версии с кодовыми наименованиями SM-T570, SM-T575 и SM-T577. Базовый вариант SM-T570 получит поддержку Wi-Fi, версия SM-T575 – поддержку мобильных сетей 4G/LTE, а модель SM-T577 сможет работать с мобильными сетями пятого поколения. Также все планшеты смогут похвастаться модулем Bluetooth 5.0, а вот поддержки Wi-Fi 802.11ax или Wi-Fi 6 не предвидится. Также отметим предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.x, поддержку сенсорного пера и ориентировочную цену в 500 долларов.