Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в Европе

Компания Samsung дала старт европейским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active 3, который оценен в 477 евро. Новинка характеризуется соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, возможностью работы в перчатках, сменной батареей ёмкостью 5050 мАч, 8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, платформой Exynos 9810, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, 4 ГБ оперативной памяти, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой Android 10. Российский релиз планшета ожидается в четвертом квартале этого года.