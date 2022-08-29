Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro будет поддерживать стилус

В базе данных одного из регуляторов обнаружились новые сведения о защищенном планшете Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит версии только с поддержкой Wi-Fi или с Wi-Fi и модемом 5G, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, слот для карты памяти MicroSD, модуль NFC, поддержку стилус и настраиваемые физические кнопки.

Ранее сообщалось о наличии производительной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G, 4 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 1920:1200 пикселей и предустановленной операционной системы Android 12L.
Планшет HTC A101 получил сдвоенную камеру …
Компания HTC пополнила ассортимент планшетов моделью A101, которая оценена в 360 долларов. Новинку также …
iPad 10 покажут в сентябре, но выпуск под угрозой…
В следующем месяце Apple проведет мероприятие, на котором объявит о своих новых моделях iPhone и Apple Wa…
Представлен 12-дюймовый планшет Honor Tablet 8…
Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet 8, которая получила крупный 12-дюймовый дис…
Параметры планшета Samsung Galaxy Tab A7 2022 утекли в сеть…
Сетевые инсайдеры поделились изображением и характеристиками планшета Samsung Galaxy Tab A7 2022, который…
Планшет Samsung Galaxy Tab A7 (2022) показали на рендере…
Сетевые инсайдеры поделились изображениями и подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab A7 (2022), котор…
Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition…
Компания TCL представила новый планшет для детей Disney Edition TCL TAB. …
Планшет Oppo Pad Air получил новую версию…
Компания Oppo объявила о выпуске новой версии планшета Oppo Pad Air, которая отличается фиолетовой расцве…
Планшет Motorola Moto Tab G62 оценен в $200…
Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Tab G62, которая дебютирует на индийском р…
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor