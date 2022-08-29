Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro будет поддерживать стилус

В базе данных одного из регуляторов обнаружились новые сведения о защищенном планшете Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит версии только с поддержкой Wi-Fi или с Wi-Fi и модемом 5G, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, слот для карты памяти MicroSD, модуль NFC, поддержку стилус и настраиваемые физические кнопки.

Ранее сообщалось о наличии производительной восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 778G, 4 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением 1920:1200 пикселей и предустановленной операционной системы Android 12L.