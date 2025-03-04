Samsung Galaxy Tab S10 FE+ получит крупный экран

Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился подробностями о «фанатских» планшетах Samsung Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE Plus, которые присоединятся к выпущенным в прошлом году Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Базовую модель оснастят дисплеем диагональю 10,9 дюйма, как в Tab S9 FE, а Galaxy Tab S10 FE Plus сможет похвастаться увеличенным 13,1-дюймовым экраном против 12,4 дюйма у предшественника. Также сообщается о фирменной однокристальной системе Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Xclipse 540, фронтальной камере разрешением 12 Мп, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, версиями с Wi-Fi и модемом 5G. Напомним, что предыдущее поколение в лице серии Galaxy Tab S9 FE дебютировало в октябре 2023 года. Дата релиза новинок пока не раскрывается.