Samsung Galaxy Tab S10 Ultra будет стоить почти 2 тысячи евро

Известный своей осведомлённостью инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о европейских ценах на планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra, официальный релиз которых ожидается уже в конце сентября. Итак, Galaxy Tab S10+ обойдется в 1120 и 1240 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Те же версии, но с модемом 5G обойдутся в 1270 и 1390 евро. Старшая модель будет стоить 1340 евро за самый доступный вариант с Wi-Fi и 12/256 памяти, а также 1910 евро за топовую версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и 16/1 ТБ памяти.

Ранее стало известно, что планшеты получат 12,4- и 14,6-дюймовые экраны Dynamic AMOLED 2X, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9300+, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и сдвоенную основную камеру.