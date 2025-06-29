Samsung Galaxy Tab S11 Ultra получит SoC MediaTek

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+. Стоит отметить, что прошлогодняя серия Samsung Galaxy Tab S10 тоже была основана на чипах MediaTek Dimensity.

Напомним, что Galaxy Tab S10 Ultra оснащается 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960:1848 пикселей и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 5,6-мм корпусом из армированного алюминия, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, сдвоенной фронтальной камерой, основной камерой разрешением 13 Мп и 8 Мп, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 7.четырьмя динамиками, аккумулятором ёмкостью 11200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и комплектным чехлом-клавиатурой.
Razer Kishi V3 Pro XL поддерживает даже iPad Pro…
С сегодняшнего дня iPad Mini — далеко не самый крупный планшет, который можно вставить в мобильный геймпа…
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделями Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, которые…
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro оценили в …
Компания Samsung объявила о выходе защищенного планшета Galaxy Tab Active5 Pro, который основан на 4-нано…
Samsung представила планшет Galaxy Tab Active5 Pro…
Сегодня компания Samsung представила обновлённую версию своего защищённого планшета, который рассчитан на…
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лу…
HUAWEI каждый год обновляет линейку планшетов, причем не только топовых моделей с индексом Pro, но и боле…
Планшет Red Magic Gaming Pad 3 Pro получит батарею на 8200 м…
Компания ZTE раскрыла подробности о компактном игровом планшете Red Magic Gaming Pad 3 Pro, официальная п…
Samsung представила планшет Tab S10 FE…
Сегодня компания Samsung официально представила планшеты Tab S10 FE и Tab S10 FE Plus — новые модели в св…
Планшет Redmi Pad 2 4G засветился в сети …
В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета Redmi Pad 2 4G, который еще не был предста…
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor