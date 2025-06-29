Samsung Galaxy Tab S11 Ultra получит SoC MediaTek

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилось упоминание флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топового 3-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9400+. Стоит отметить, что прошлогодняя серия Samsung Galaxy Tab S10 тоже была основана на чипах MediaTek Dimensity.

Напомним, что Galaxy Tab S10 Ultra оснащается 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960:1848 пикселей и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 5,6-мм корпусом из армированного алюминия, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, сдвоенной фронтальной камерой, основной камерой разрешением 13 Мп и 8 Мп, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 7.четырьмя динамиками, аккумулятором ёмкостью 11200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и комплектным чехлом-клавиатурой.