Samsung Galaxy Tab S4 попал в сеть

На просторах интернета появилась информация о новом планшетном компьютере Samsung Galaxy Tab S4, который компания вроде как планирует в ближайшее время показать рынку. Устройство получило шикарный дисплей с диагональю 10,5 дюйма и разрешением 2560 на 1600 точек. Матрица дисплея построена по технологии Super AMOLED, соотношение сторон составляет 16:10. За основу производительности взят флагманский процессор прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 835, поддерживать его производительность будет оперативная память на 4 гигабайта. Стоимость новинки пока что не называется, но если вы давно хотели себе планшет на Android, то обязательно обратите внимание на этот продукт. Вероятно, это будет одна из тех новинок, которые стоят потраченного времени и денег, особенно при нынешней доминация планшетов яблочной компании.