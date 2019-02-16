Samsung Galaxy Tab S5e официально анонсировали

На рынке планшетных компьютеров давно застой — есть либо крутой iPad от яблочной компании, который стоит безумных денег, либо какие-то недорогие решения от крупных брендов, которые уже устали конкурировать на рынке флагманов. Естественно, иногда кто-то пытается выйти на топовый уровень и там как-то себя показать, но это редкость. Например, вот состоялся анонс планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S5e, который вроде как выглядит круто и у него есть масса интересных фишек. Но, у меня складывается ощущение, что планшет будет далеко не бюджетным, а значит его мало кто купит, когда есть более популярная модель от яблочной компании. Посмотрим, какая будет цена для нашего рынка и тогда можно будет как-то говорить о популярности новинки.