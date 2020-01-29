Samsung Galaxy Tab S6 5G планшет с поддержкой сети 5G

Компания Samsung уже на днях представит первый в мире планшет с поддержкой сети 5G.

Samsung Galaxy Tab S6 5G будет в одной модификации 6/128 ГБ в цвете Mountain Gray.

Новинка получит поддержку стилуса S Pen. Также планшет получит 10.1 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2560х1600, четыре динамика AKG с технологией Dolby Atmos. За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855, а за автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки через разъем USB-Type-C.