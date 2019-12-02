Samsung Galaxy Tab S6 5G прошёл сертификацию

2019-12-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy Tab S6 5G ; [18]
По слухам, компания Samsung собирается выпустить 5G версию планшета Galaxy Tab S6.

Планшет появился на сайте Korea National Radio Agency, с номером модели SM-T866N. Но подробностей о планшете сертификация не раскрыла. Если верить слухам, то планшет должен получить характеристики такие же как у версии Galaxy Tab S6, только со встроенным модемом 5G. Следовательно Samsung Galaxy Tab S6 5G, оснастят 10.5 дюймовым AMOLED-дисплейм с разрешением 2560×1600p, процессор Snapdragon 855, батарею на 7040 мАч, двойную камеру на 13 Мп + 5 Мп и стилус S Pen.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S6 5G
Защищенный телефон Nokia 800 Tough начал...
Защищенный телефон Nokia 800 Tough началСегодня российский рынок пополнился защищенным кнопочным телефоном Nokia 800 Tough, который был анонсиров...
MIUI 11 будет поддерживать функцию скани...
MIUI 11 будет поддерживать функцию сканиВ последней закрытой тестовой прошивки MIUI 11, нашли коды несколько нововведений для камер. ...
На Android и iOS вышла игра EVE Echoes...
На Android и iOS вышла игра EVE EchoesРазработчики EVE Online объединились с компанией Netease, выпустив на Android и iOS мобильную версию косм...
BenQ представила монитор PD3420Q...
BenQ представила монитор PD3420QBenQ PD3420Q Designer Monitor предназначен для профессионалов в области мультимедиа и создателей контента...
Большинство пользователей смотрят в стор...
Большинство пользователей смотрят в сторНезависимый опрос Европейской ассоциации показал, что пользователей которые предпочитают AMD в настоящее ...
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
ASUS выпустила ROG Strix GeForce RTX 208...
ASUS выпустила ROG Strix GeForce RTX 208Компания ASUS выпустила лимитированную серию ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition в полностью бело...
Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в новой ...
Смартфон Redmi Note 8 Pro вышел в новой Компания Xiaomi дала старт продажам нового цветового варианта смартфона Redmi Note 8 Pro, который ранее б...


Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317
Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227Обзор Verbatim Store 'n' Go 5Tb. Тест накопителя Verbatim 53227
Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане Обзор Bluetens CE TENS (BLT02_UNI_GDI). Массажный кабинет в вашем кармане
Обзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобстваОбзор Nintendo Switch Lite: меньше функциональности, но больше удобства
Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор Thief Simulator VR. Игра года...
Обзор Thief Simulator VR. Игра годаЕсли посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее ...
Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выг...
В России открылась первая студия произво...
В России открылась первая студия произвоВ мире наблюдается удивительная картина: телевизоры с поддержкой Dolby Vision есть у миллионов людей, дес...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. ...
Предварительный обзор Huawei Nova 6 5G. Сегодня мы поговорим о довольно интересном устройстве, которое при достаточно низкой стоимости способно у...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябр...
Во что поиграть на PlayStation 4 в ноябрШутеры — это один из бессметных жанров, ведь ничто так не может надоесть, как стрелять по бесчисленному к...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4X 20Мы привыкли к тому, что современные телевизоры с хорошим разрешением и большой диагональю стоят дорого и ...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64...
Обзор плюсов и минусов Moto G8 Plus 4/64На днях, компания Motorola анонсировала новую линейку g8, флагманом которой стал Moto g8 plus. В смартфон...
«Холодное сердце 2» переведут на саамски...
«Холодное сердце 2» переведут на саамскиВ 2013 в кино вышла картина Disney «Холодное сердце», показавшая альтернативный взгляд на известную сказк...
Обзор TV Time. Сериалы вовремя...
Обзор TV Time. Сериалы вовремяМы решили немного отойти от игр и поговорить о приложениях, которые тоже развлекают пользователя, но дела...
Предварительный обзор Acer Predator Thro...
Предварительный обзор Acer Predator ThroДавайте поговорим о довольно интересном устройстве, которое, как нам кажется, никто из наших читателей се...
Обзор Woven. Очень добрая игра...
Обзор Woven. Очень добрая играСовременные игры просто пропитаны жестокостью, насилием и прочими негативными факторами, которые портят п...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма ...
Предварительный обзор Honor V30. Весьма Компания Huawei хотя и сражается с санкциями и запретами, но выпускать крутые смартфоны не перестает. К п...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor