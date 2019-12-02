Samsung Galaxy Tab S6 5G прошёл сертификацию

По слухам, компания Samsung собирается выпустить 5G версию планшета Galaxy Tab S6.

Планшет появился на сайте Korea National Radio Agency, с номером модели SM-T866N. Но подробностей о планшете сертификация не раскрыла. Если верить слухам, то планшет должен получить характеристики такие же как у версии Galaxy Tab S6, только со встроенным модемом 5G. Следовательно Samsung Galaxy Tab S6 5G, оснастят 10.5 дюймовым AMOLED-дисплейм с разрешением 2560×1600p, процессор Snapdragon 855, батарею на 7040 мАч, двойную камеру на 13 Мп + 5 Мп и стилус S Pen.