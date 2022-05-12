Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition будет оснащен процессором Snapdragon 720G

Последние несколько дней в новостях появляется новая версия Galaxy Tab S6 Lite. Последняя утечка раскрыла не только официальное название продукта, но и его характеристики.

Предстоящий планшет от Samsung будет официально называться Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition. Он будет иметь точно такой же дизайн, как и оригинальный Galaxy Tab S6 Lite 2020 года. Фактически, новая модель будет иметь большинство своих функций со старым вариантом. Единственными существенными различиями между ними являются их чипсет и программное обеспечение. Прежде всего, версия 2022 года будет оснащена SoC Qualcomm Snapdragon 720G вместо Exynos 9611. Будущий планшет будет загружать последнюю версию One UI 4.x на базе Android 12 из коробки. Хотя существующая версия работает с тем же программным обеспечением, на самом деле она дебютировала с One UI 2.x на базе Android 10. Говоря о других характеристиках, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition будет оснащен 10,4-дюймовым дисплеем (TFT LCD) с разрешением 2400 x 1200 пикселей и поддержкой стилуса. Он будет поставляться с 8-мегапиксельной задней камерой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, двумя стереодинамиками, батареей емкостью 7040 мАч и поддержкой зарядки 15 Вт. Предполагается, что планшет будет продаваться как в вариантах только с WiFi, так и в варианте LTE.