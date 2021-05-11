Samsung Galaxy Tab S7 + Lite будет поддерживать быструю зарядку 44,5 Вт

Предстоящий планшет Samsung Galaxy Tab S7 + был сертифицирован китайским нормативным актом 3C. Согласно сертификации, планшет получит два варианта подключения 4G LTE и 5G, а также поддержку быстрой зарядки 44,5 Вт.

Однако южнокорейский технологический гигант Samsung будет включать в комплект только зарядное устройство на 15 Вт. Следовательно, владельцам придется потратить дополнительные деньги, чтобы получить зарядное устройство Samsung мощностью 45 Вт, чтобы испытать максимальную скорость зарядки на этом планшете.

Планшет Galaxy Tab S7 + Lite будет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем с поддержкой S Pen. За производительность устройства будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon750G в сочетании с 4 Гб / 6 Гб ОЗУ и 128 Гб внутренней памяти. Программное обеспечение работает под управлением Android 11. Samsung Galaxy Tab S7 + Lite будет выпущен в июне месяце в четырех цветах: черный, серебристый, розовый, зеленый.